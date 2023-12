As atividades iniciaram no dia 1º de dezembro e seguem até o dia 22 deste mês

publicado em 13/12/2023

Festividades vão até o dia 22 de dezembro na Concha Acústica e na Unifev (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, segue com a programação natalina em mais uma edição especial do Natal Luz e Esperança. As atividades iniciaram no dia 1º de dezembro e seguem até o dia 22 deste mês.

É isso mesmo, a magia continua com muitas atrações para toda a família. Quem ainda não pôde conferir as apresentações ainda tem tempo de prestigiar os artistas locais e convidados. Mais detalhes nas redes da @prefvotuporanga ou pelo telefone (17)3405-9670.

Confira a agenda

Nesta terça-feira (12/12), a partir das 20h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, será celebrado o Dia das Danças Urbanas, com apresentações comandadas por Danilo Germano e Wesley.

Quarta-feira (13/12), a partir das 20h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, terá apresentação da cantata “Era uma vez o Natal... no Brasil”, realizada pelos alunos do maternal ao 5° ano do Colégio Adventista de Votuporanga, sob regência das professoras Érika Santana Andrini e Andrea Vieira Melo Sother.

Na quinta-feira (14/12), a partir das 20h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, terá apresentação do Espetáculo de Dança de Salão "O Pantaneiro". Um espetáculo inspirado no surrealismo pantaneiro das poesias de Manoel de Barros usando a Estrada Boiadeira de Votuporanga como símbolo para retratar o estilo de vida simples do interior com uma linguagem vanguardista e poética, elencando o cotidiano e a natureza. Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, através do Programa Bolsa Cultura 2023, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

No dia (15/12), sexta-feira, a partir das 20h, na entrada principal da Unifev - Cidade Universitária, na Av. Nasser Marão, terá apresentações do Coral Unifev, composto por colaboradores, alunos e comunidade em geral; e da “Cantata e Dança Acrobática” do Colégio Unifev e Intervenção de Os Palhaços (Cia. Entre Aspas).

No mesmo dia, às 21h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, terá apresentação do Projeto Coral “Canto Livre”, da Escola Municipal de Artes "João Cornachione" (Oscarito).

No sábado (16/12), das 7h às 19h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, terá o “Pedalando Pela Santa Casa”, realizado pelo Interact Club de Votuporanga, Rotary 8 de Agosto e Rotary Novas Gerações.

Às 20h, na entrada principal da Unifev - Cidade Universitária, na Av. Nasser Marão, terá a apresentação “Nos Palcos da Broadway”, realizada pelo Studio de Dança Mariana Maricato.

Domingo (17/12), a partir das 20h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, a Gigio Produções Artísticas apresenta o Espetáculo A Bela e a Fera.

Na segunda-feira (18/12), a partir das 20h, na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”, terá apresentação do Coral de Violas “A Voz do Sertão”, o projeto é um dos núcleos de atividades promovidas pelo Centro de Folclore de Votuporanga.

Terça-feira (19/12), a partir das 20h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, terá apresentação do projeto “Parcerias”, com apresentação de grandes sucessos da música gospel dos últimos 20 anos, organizado por Douglas Gualberto. Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, através do Programa Bolsa Cultura 2023, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Na quarta-feira (20/12), a partir das 20h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, terá apresentação de pagode do Grupo Por Acaso, que tem mais de 30 anos de história e proporciona para o público lembranças dos mais variados estilos do pagode que marcaram a época dos anos 80, 90 e 2000. Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, através do Programa Bolsa Cultura 2023, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Quinta-feira (21/12), a partir das 20h, na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”, terá apresentação da Cia. de Reis Garça Branca e Cia. de Dança São Gonçalo, liderada pelo mestre Eraclides Pimenta.