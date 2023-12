Os lances podem ser dados por meio da internet a partir das 9h do próximo dia 19 de janeiro.

publicado em 28/12/2023

Vários lotes estão disponíveis, desde carros, a caminhões, máquinas e sucata que não são mais utilizados pela Prefeitura (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Votuporanga abriu nesta semana um leilão para a venda de bens considerados inservíveis como máquinas de costura, carros, caminhões, máquinas de costura e sucatas em geral. Os lances podem ser dados por meio da internet a partir das 9h do próximo dia 19 de janeiro.

Interessados em participar do leilão, aberto para pessoas físicas ou jurídicas, deverão se cadastrar no site e oferecer seus lances para os lotes disponíveis, lembrando que o valor de cada proposta deverá observar o preço mínimo estabelecido no edital.

Dentre os lotes, por exemplo, caminhão Mercedes Bens L-1113, com caçamba basculante, ano fabricação 1982, com lance inicial de R$ 12 mil. Tem ainda um Motoniveladora Caterpillar Patrol 120B, ano fabricação 1979, com lance inicial de R$ 45 mil, além de uma Fiat Doblo Cargo, furgão, 1.4cc, ano de fabricação 2004/2005, com lance de R$ 8 mil e de uma caminhonete Chevrolet S10 Standard, ano/modelo: 2002/2003, com lance inicial de R$30 mil.

Há também muitas máquinas de costura, mesas, cadeiras, sucatas de ventiladores, condicionadores de ar, exaustores, dentre outros. O edital completo pode ser acessado diretamente no site da leiloeira oficial contratada para realização do leilão (www.lanceleiloes.com.br).