publicado em 21/12/2023

A Prefeitura de Votuporanga iniciou as obras de acesso à Arena Plínio Marin, concluindo uma série de investimentos no local (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Estrutura não será problema para o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) na temporada do ano que vem. A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes, fez um dos maiores investimentos dos últimos tempos na Arena Plínio Marin para deixar o espaço pronto para receber o maior número de torcedores possível em apoio à Alvinegra.

Estádio já ganhou iluminação interna (um pleito de anos que permitirá a realização de jogos noturnos) e externa, recebeu melhorias no gramado e na cobertura, além de reformas nas cabines. Agora, foram iniciadas também as obras de pavimentação do acesso à Arena, o que vai garantir mais segurança aos jogadores e torcedores que frequentam o espaço.

De acordo com o secretário Municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, todo o investimento busca não apenas incentivar o time local, como também fomentar o esporte como um todo em Votuporanga.

“Temos naquela região da Arena os nossos principais complexos esportivos, então quando investimos lá estamos fomentando todas as práticas esportivas. Teremos agora mais segurança e conforto para os torcedores do CAV, além de deixar nossa Arena pronta para grandes eventos”, disse o secretário.

A pavimentação do acesso à Arena Plínio Marin atende a uma reivindicação do vereador Osmair Ferrari (PSDB). Foi ele também quem solicitou a instalação de postes de iluminação para garantir a segurança de quem frequenta o estádio.

“Agradeço ao prefeito Jorge Seba e a toda a sua equipe por atender esse pedido que vai tornar muito mais fácil o acesso dos torcedores que vão ao estádio, assim como garantirá maior segurança para a realização de eventos e jogos noturnos”, destacou o vereador durante seu discurso na sessão da Câmara de anteontem.

As obras no local foram iniciadas em novembro com a execução da etapa de drenagem. Na semana passada, iniciaram os serviços de terraplanagem para abertura da rua. A obra faz parte de um pacote de pavimentação e recapeamento de vias da cidade com investimento de R$ 9,2 milhões.

São cerca de 3.500 metros quadrados de pavimentação somando a Rua Albano Otterço, a rotatória e o acesso aos vestiários. A obra oferecerá melhores condições de acesso à Arena, tanto aos torcedores como aos jogadores, já que terá este caminho direto aos vestiários.

“Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para colocarmos a nossa Arena entre as principais do Estado para sediar jogos oficiais tanto durante o dia e, a partir do dia 13 de janeiro, também à noite. Sei o quanto as famílias votuporanguenses gostam de assistir aos jogos e, certamente, iniciaremos uma nova era no futebol local com todos esses investimentos”, destacou o prefeito Jorge Seba (PSD).

