Em Votuporanga, existem cerca de 20 crianças na espera para que suas cartinhas sejam adotadas e seus pedidos realizados

publicado em 13/12/2023

Em Votuporanga, a ação visa realizar o sonho de cerca de 20 pequenos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O prazo para adotar cartinhas do Papai Noel dos Correios está chegando ao fim, e a expectativa é grande para atender mais de 15 mil crianças no interior de São Paulo. Em Votuporanga, a ação visa realizar o sonho de cerca de 20 pequenos, e a comunidade tem até a próxima quarta-feira (20), para se tornar um padrinho ou madrinha solidário(a).

O projeto, que completa 34 anos, tem como objetivo principal incentivar a escrita por meio das cartinhas, propagando entre as crianças valores como solidariedade e esperança. Além disso, busca atender aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

As adoções podem ser feitas de forma prática e rápida, seja pelo site oficial do projeto (blognoel.correios.com.br) ou pessoalmente na agência dos Correios localizada na avenida Primo Angeluci. O prazo final para a entrega dos presentes na agência é até o dia 18 de dezembro, proporcionando tempo suficiente para que todos os padrinhos e madrinhas possam contribuir com a iniciativa.

A campanha abrange cartas enviadas por crianças de até 10 anos e por pessoas com deficiência, sem limite de idade neste último caso. Os Correios também estabelecem parcerias com escolas públicas, por meio das secretarias estaduais ou municipais de educação, ampliando ainda mais o alcance e impacto do projeto.