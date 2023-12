Parque Esplanada contará com 798 casas e será construído em uma área de expansão da cidade, a apenas 10 minutos do centro

publicado em 12/12/2023

Com 2.146 mil casas construídas e entregues em Votuporanga, a Pacaembu Construtora, eleita a segunda maior construtora do Brasil pelo tradicional Ranking INTEC, está de volta à cidade com um novo bairro planejado. O Parque Esplanada contará com 798 casas e será construído em uma área de expansão e valorização da cidade, na Estrada Municipal Herbert Vinicius Mequi, próximo da Ilha do Pescador e a apenas 10 minutos do centro.

Com um investimento de mais de R$ 139 milhões, o bairro planejado é resultado de uma parceria da construtora com a Prefeitura de Votuporanga, a Caixa Econômica Federal e o Governos Federal. As obras desse empreendimento ainda devem impulsionar a economia local gerando em torno de 2.400 empregos diretos e indiretos.