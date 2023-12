A medida foi anunciada ontem e o dinheiro já foi depositado nas contas-salário dos trabalhadores

publicado em 15/12/2023

Após receber o pedido de uma comissão de servidores públicos, o prefeito Jorge Seba atendeu a demanda e antecipou o 13º Salário (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD) atendeu a um pedido formulado por uma comissão de servidores públicos municipais e antecipou o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos funcionários da Prefeitura e da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga). A medida foi anunciada ontem e o dinheiro já foi depositado nas contas-salário dos trabalhadores.

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, cerca de 2,5 mil funcionários serão beneficiados com o adiantamento do pagamento, que estava previsto para acontecer somente no dia 20. A ação injeta mais de R$ 5,6 milhões na economia local, já que os servidores poderão adiantar suas compras de Natal ou realizar pagamentos.

“Continuamos a trabalhar em favor dos servidores e servidoras. Que a gente possa estar cada vez mais unidos. Teremos, sem dúvidas, um Natal de união, paz e amor”, disse o prefeito, por meio de suas redes sociais.