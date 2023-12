A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga inaugura hoje seu novo espaço

publicado em 14/12/2023

Segundo o presidente da Searvo, Rafael Salerno, a intenção com o novo espaço é valorizar ainda mais os profissionais (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Marcando um momento histórico para a instituição que completará 45 anos em 2024, a Searvo (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga) está prestes a inaugurar seu espaço de coworking. A cerimônia de abertura ocorre hoje, às 20h, na sede da Associação.

Antes conhecida por sediar apenas reuniões associativas, a Searvo agora oferece um ambiente moderno e colaborativo para os profissionais do ramo da engenharia. O novo espaço conta com salas de reuniões para grupos, escritórios compartilhados e individuais, além do já existente auditório. “Fizemos uma remodelação em tudo”, contou o presidente da Associação, Rafael Salerno.

A iniciativa representa um salto inovador para a entidade, que busca se adaptar aos novos tempos e às demandas crescentes dos seus membros. O presidente da Searvo ressalta a importância desse marco para a comunidade de engenheiros em Votuporanga “Estamos entrando em uma nova era. O coworking proporcionará um ambiente propício para networking, colaboração e crescimento profissional”, apontou.

A cerimônia de inauguração contará com a presença ilustre do presidente e do vice-presidente do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo), reforçando a relevância do projeto. O prefeito Jorge Seba e outras lideranças locais também prestigiarão o evento.

A Searvo destaca o apoio crucial do Crea-SP para a concretização desse espaço inovador, ressaltando a importância do incentivo para a valorização contínua dos profissionais associados.