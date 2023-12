A instituição enfrentou uma situação crítica devido à falta de energia causada pelo rompimento de um cabo durante uma tempestade

publicado em 15/12/2023

A médica Brigida do Amaral Botelho Prudêncio explicou a situação em um comunicado divulgado nas redes sociais (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A diretora da unidade do Hemocentro em Fernandópolis, médica Brigida do Amaral Botelho Prudêncio, recorreu às redes sociais para fazer um apelo emocionado aos doadores de sangue. A instituição enfrentou uma situação crítica devido à falta de energia causada pelo rompimento de um cabo durante uma tempestade na madrugada do dia 10 para o dia 11 de dezembro.

O incidente resultou na perda de aproximadamente 150 bolsas de sangue que estavam sendo preparadas para distribuição durante o período de Natal e Ano Novo, quando as doações tendem a diminuir. Além disso, mais de 100 unidades de plasma foram descartadas devido à variação de temperatura, tornando-as inadequadas para uso.

A médica Brigida do Amaral Botelho Prudêncio explicou a situação em um comunicado divulgado nas redes sociais. “Tivemos um acidente grave na madrugada do dia 10 para o dia 11. Houve um vendaval, rompimento de um cabo, e uma parte do hemocentro ficou sem energia, exatamente onde estavam as geladeiras e freezers. Perdemos em torno de 150 bolsas de sangue que estavam sendo preparadas para serem distribuídas para a região toda neste período de natal e ano novo quando as doações não ocorrem. Perdemos também plasma, mais de 100 unidades, porque saíram fora da temperatura, inadequados para uso. Tivemos que jogar tudo fora”, disse ela.

Diante dessa situação crítica, a diretora do Hemocentro fez um apelo urgente aos doadores para que compareçam à unidade e ajudem a repor o estoque perdido. A unidade atende hospitais nas regiões de Votuporanga, Jales, Santa Fé do Sul, Ilha Solteira e Fernandópolis.

"Ao lado da doação normal, precisamos fazer essa reposição do que foi perdido", enfatizou a médica. A doação de sangue é um ato solidário que salva vidas, e a colaboração da comunidade é crucial neste momento para garantir que o Hemocentro possa continuar atendendo às necessidades da região.