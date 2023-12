Na região, 28 cidades serão beneficiadas e juntas elas terão R$ 27,6 milhões para serem investidos em obras que fomentem o turismo

publicado em 22/12/2023

Os banheiros do Parque da Cultura, próximo do palco externo, serão reformados com recursos do MIT, do Governo do Estado (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Secretaria Estadual da Casa Civil, após manifestação da Secretaria de Estado de Turismo e Viagens, aprovou nesta semana a indicação de recursos para projetos turísticos de MITs (Municípios de Interesse Turístico) e estâncias turísticas do Estado de São Paulo. Na região, 28 cidades serão beneficiadas, dentre elas Votuporanga que receberá mais de R$ 500 mil para a reforma de banheiros no Parque da Cultura.

A informação foi confirmada pelo deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). Segundo o parlamentar votuporanguense, juntas as cidades da região terão R$ 27,6 milhões para serem investidos em turismo.

“Esses recursos são de fundamental importância para os municípios de interesse turístico e estâncias turísticas, porque contribuem para o fortalecimento da economia nas cidades, na geração de emprego e renda para as famílias, numa melhor estrutura para os turistas e mais desenvolvimento para a região. Fico feliz em saber que os projetos estão em andamento. Continuarei trabalhando para o interior de São Paulo e toda a sua população”, disse Carlão Pignatari.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado, foi aprovada a indicação dos municípios, o projeto e o valor. Para Votuporanga, serão destinados R$ 571 mil para a reforma dos banheiros próximo do palco externo do Parque da Cultura, onde já foram realizados grandes shows, como Os Paralamas do Sucesso, Ira, Melim, Nando Reis, entre outros. O deck local também será reformado com o recurso, de acordo com a prefeitura.

Cardoso também terá R$ 571 mil para revitalização da entrada de embarcações no Complexo Turístico “Leandro Trindade da Silveira (prainha municipal). Barretos, que se tornou estância turística no ano passado após empenho do deputado Carlão Pignatari, deve receber R$ 5 milhões para execução de três projetos: implantação e edificação do monumento em homenagem ao boi Soberano, e a fase 2 da reurbanização do Parque dos Lagos, além da implantação e sinalização turística na Rota das Capelas.

Olímpia, reconhecida estância turística do Estado de São Paulo, em razão da concentração de rede hoteleira e parques aquáticos, receberá R$ 3,4 milhões para construção do Centro Permanente de Exposições da Vila Brasil. Pereira Barreto terá R$ 2,5 milhões para revitalização da Praça da Bandeira “Comendador Jorge Tanaka”, e Santa Fé do Sul receberá R$ 2,9 milhões para ampliação e revitalização do Complexo Turístico Cultural e Histórico “Deputado Roberto Rollemberg”.

Também foram contempladas as cidades de Adolfo, Buritama, Icém, Ilha Solteira, Indiaporã, Jales, Mendonça, Mira Estrela, Monte Alto, Novo Horizonte, Ouroeste, Palmeira d'Oeste, Paulo de Faria, Riolândia, Rubineia, Sales, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Sud Mennucci, Três Fronteiras, Ubarana e Uchôa.