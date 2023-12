A primeira indicada para a iniciativa, que reconhece mulheres que se destacam na cidade, é a fundadora do Recanto Tia Marlene, Maria de Lourdes Moraes

publicado em 16/12/2023

A fundadora do Recanto Tia Marlene, Maria de Lourdes Moraes, foi indicada para receber o primeiro prêmio ‘Mulher Destaque’ da Câmara (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga irá votar na próxima segunda-feira (18), última sessão ordinária do ano, o projeto de decreto legislativo que concede o Prêmio “Mulher Destaque - Maria Muro Pozzobon”. A primeira indicada para a iniciativa, que reconhece mulheres que se destacam na cidade, é a fundadora do Recanto Tia Marlene, Maria de Lourdes Moraes.

O prêmio foi criado pelo legislativo votuporanguense em outubro deste ano, por meio de uma iniciativa da vereadora Jezebel Silva (Podemos). A ideia é homenagear uma mulher por ano, sempre na sessão ordinária que anteceder o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Para tal, cada vereador indicou uma votuporanguense que tenha se destacado profissionalmente ou prestado relevantes serviços à comunidade, com o objetivo de valorizar a mulher no contexto da cidadania. Os 15 nomes indicados foram apresentados aos membros da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, que escolheu o nome de Maria de Lourdes.

A homenageada

Maria de Lourdes, ou Malu, como é carinhosamente conhecida, nasceu em Votuporanga e é filha de pessoas raízes da cidade, famílias Parra e Moraes. Ela é casada com é casada com Oscar Dewitz, tendo dois filhos e um neto e iniciou seu envolvimento com o assistencialismo social muito cedo, quando ainda prestava serviços voluntários na APAE.

Em 1987, nasceu seu filho com necessidades especiais e nesta época ela morava em Belém do Pará. Quando voltou para Votuporanga, seu filho já com 8 anos, não encontrou espaço nenhum para que ele tivesse um acompanhamento escolar e assim Malu decidiu procurar outras pessoas que também tinham o mesmo obstáculo para, com muita determinação, fundar o “Recanto Tia Marlene” com quatro crianças no fundo de um quintal na rua Minas Gerais.

Após muita luta, adquiriu a chácara onde até hoje se encontra instalada. Hoje, o Recanto Tia Marlene, presta serviços de utilidade pública municipal, estadual e federal, onde 75 pessoas com deficiência intelectual e autismo e suas famílias são acolhidas pela instituição, que oferece atendimento de proteção social especializado, através de projetos sociais e ações educacionais especializadas.

“Malu, é uma pessoa extremamente intensa, determinada, cheia de garra, cativante, amiga, carismática, bela e amorosa. Hoje, graças a seu trabalho e dedicação junto à entidade, é que cuidam de cerca de 75 pessoas, com o amor sendo a base de tudo. Neste sentido, nada mais justo, que esta Casa de Leis, após votação pela Procuradoria da Mulher, conceder o Prêmio “Mulher Destaque - Maria Muro Pozzobon” à senhora Maria de Lourdes Moraes”, diz a justificativa da homenagem.

O projeto de decreto legislativo ainda deve ser votado em plenário na sessão de segunda, mas diante do histórico da escolhida, a honraria deve ser aprovada por unanimidade.

A ‘Mulher Destaque’ receberá uma placa da Câmara Municipal durante uma sessão do Legislativo, onde poderão ser desenvolvidas atividades artísticas e culturais que divulguem as conquistas da mulher nos campos políticos, econômico e social, bem como atividades que desenvolvam a compreensão sobre o papel da mulher na sociedade, rompendo preconceitos e ideias estereotipadas, além de ações preventivas sobre a violência dirigida à mulher.