O valor arrecadado será revertido em equipamentos e melhorias no atendimento médico-hospitalar do Hospital de Base e Hospital da Criança e Maternidade

publicado em 28/12/2023

O complexo hospitalar da Funfarme é considerado como um dos maiores e mais importantes do Brasil (Foto: Divulgação/Funfarme)

O complexo hospitalar da Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto) arrecadou R$ 159,6 mil em três grandes eventos solidários, realizados em novembro e dezembro: o “Futebol pela Vida”, o “3°Bazar Solidário” com peças do closet da influenciadora digital Natália Toscano e a “2ª Corrida e Caminhada da Família HCM.”

O valor arrecadado será revertido em equipamentos e melhorias no atendimento médico-hospitalar do HB (Hospital de Base) e HCM (Hospital da Criança e Maternidade), beneficiando mais de 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

O complexo hospitalar da Funfarme, considerado como um dos maiores e mais importantes do Brasil, conta com Parceiros do Bem em mais de 60 cidades do noroeste paulista e de outros estados brasileiros. Esses parceiros são pessoas físicas e jurídicas que voluntariamente realizam eventos beneficentes para ajudar a manter o atendimento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, os Parceiros do Bem realizaram mais de 100 eventos beneficentes entre 2022 e 2023, entre leilões de gado, almoços, jantares, caminhadas e rifas, entre outras ações.

“A medicina de alta performance tem um custo muito elevado. E a contribuição desses parceiros é fundamental para reduzir o déficit mensal nos hospitais da Funfarme, especialmente o HB e o HCM”, afirma o diretor da Funfarme, Dr. Jorge Fares.

“Manter uma fundação tão grande, que realiza tantos atendimentos e procedimentos diariamente, não é barato. Por isso precisamos do constante apoio da população. Nosso desejo é que, em 2024, esses eventos se multipliquem cada vez mais”, complementa o superintendente financeiro da Funfarme, Robson Pádua.

O “Futebol pela Vida”, que contou com a presença de 35 ídolos em um jogo realizado no Estádio do Mirassol, no dia 25 de novembro, arrecadou R$ 37.324,24. O dinheiro será aplicado no Ambulatório Geral e de Especialidades de Fisioterapia (AMB Físio Músculo) do Hospital de Base. Atualmente, o serviço conta com 2.794 atendimentos, 356 pacientes e 1997 agendamentos. “Em 2023 houve um crescimento de 30% no número total de atendimento com relação ao mesmo período do ano anterior”, afirma a diretora do HB, Dra. Amélia Tieco.

O “3º Bazar Solidário”, realizado no dia 9 de dezembro, é outro exemplo de sucesso. O evento, que já se tornou tradição e referência em Rio Preto, arrecadou R$ 78.040,36. Pessoas de toda a região querem adquirir peças e looks do sertanejo Zé Neto, da influenciadora Natália Toscano e dos filhos do casal. O dinheiro foi suficiente para comprar uma incubadora neonatal e um equipamento CPAP nasal de bolhas Babypap 1150-S, ambos para o HCM.

A incubadora é um equipamento utilizado em unidades de terapia intensiva neonatal para simular o ambiente do útero materno e promover o crescimento e desenvolvimento do recém-nascido prematuro. “A incubadora é aquecida e umidificada, garantindo pouca luminosidade e diminuindo ruídos externos, atendendo às necessidades de um tratamento seguro e completo”, explica o diretor executivo do HCM, Dr. Antônio Soares.

Já o CPAP nasal de bolhas Babypap 1150-S é um equipamento para assistência ventilatória não-invasiva em recém-nascidos com desconforto respiratório. O aparelho melhora as trocas gasosas, evita atelectasia e aprimora a capacidade pulmonar residual.

Outro evento de destaque foi a 2ª Corrida e Caminhada da Família HCM, que aconteceu na Praça do Vivendas, em Rio Preto, no dia 17 de dezembro e arrecadou R$ 44.307,00. O valor foi destinado à compra de dois Monitores de Sinais Vitais VS30. Segundo o Dr. Antônio Soares, este equipamento é um dispositivo médico projetado para monitorar e exibir informações cruciais sobre as funções fisiológicas do paciente. “O monitor fornece dados em tempo real, como frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio e frequência respiratória. Essas informações são essenciais para avaliação clínica, permitindo que os médicos monitorem a condição do paciente”, explica.