Alunos da Escola Municipal Professor José Jabur, de Américo de Campos, fizeram bonito nesta edição da Obmep

publicado em 27/12/2023

O grande destaque foi Mauro Henrique Gil Osaki, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental (Foto: Escola Professor José Jabur)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Na última edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), a Escola Municipal Professor José Jabur, localizada em Américo de Campos, celebra uma conquista excepcional. Os alunos da instituição não apenas participaram ativamente da competição, mas também brilharam ao receberem premiações em nível nacional e regional.

O grande destaque foi Mauro Henrique Gil Osaki, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental, que conquistou a tão desejada medalha de ouro, não somente a nível nacional, mas também na esfera regional. Sua conquista representa um feito pessoal notável, e um motivo de orgulho para a escola e a comunidade.

Além disso, Davi Saura de Souza, do 7º ano, foi agraciado com a medalha de prata tanto em âmbito nacional quanto regional. Pedro Henrique Florêncio Moreto, do 8º ano, destacou-se ao conquistar a medalha de bronze nacional e a prata regional. No 2º ano do Ensino Médio, Rodrigo Bernardo Barbosa também brilhou, recebendo a medalha de bronze nacional e a prata regional.

A aluna Ketlyn Dandara Barbosa Guimarães, do 9º ano, recebeu a medalha de bronze a nível regional, enquanto Laleska Ynaira Gatto Silva, do 1º ano do Ensino Médio, conquistou a medalha de bronze também na esfera regional.

Além das medalhas, a escola teve 16 alunos que receberam menções honrosas, um reconhecimento pela dedicação e desempenho destacado na competição. Duas professoras de matemática da instituição foram premiadas, demonstrando a excelência do corpo docente da Escola Professor José Jabur.