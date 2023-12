Uma caminhonete Ford/Ranger bateu na lateral de um GM/Corsa que seguia pela via, apesar dos estragos e do susto dos motoristas ninguém ficou ferido

publicado em 18/12/2023

Esse é o quarto acidente no mesmo local; a Ford/Ranger bateu na lateral do GM/Corsa (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

As esquinas das ruas Amazonas e Paraíba registraram mais uma batida de carros no fim da tarde desta segunda-feira (18), no Centro de Votuporanga. Uma caminhonete Ford/Ranger bateu na lateral de um GM/Corsa que seguia pela via, apesar dos estragos e do susto dos motoristas ninguém ficou ferido.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, no local do acidente, o motorista da caminhonete seguia pela rua Amazonas e o condutor do Corsa pela rua Paraíba, quando, por motivos que serão esclarecidos pela Polícia Civil de Votuporanga, a Ranger acabou batendo na lateral esquerda do outro carro.

Esse já é o quarto acidente na mesma esquina, somente neste ano, o que levanta diversas discussões, principalmente, sobre a validação dos semáforos do local e do desrespeito às normas de trânsito.