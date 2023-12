Na primeira semana, quando tradicionalmente o movimento tende a ser mais fraco, as lojas ficaram abertas só até às 20h

publicado em 19/12/2023

Comércio de Votuporanga segue com horário especial de fim de ano e estende o atendimento até ás 22h nesta semana (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O comércio de Votuporanga iniciou ontem a segunda semana de horário especial de fim de ano, com uma mudança em relação aos dias anteriores: o atendimento será estendido até às 22h. Na primeira semana, quando tradicionalmente o movimento tende a ser mais fraco, as lojas ficaram abertas só até às 20h.

De acordo com a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e com o Sincomerciários (Sindicato dos Comerciários de Votuporanga), entre ontem e sexta-feira (22) o atendimento será das 9h às 22h. Já no sábado (23) o comércio ficará aberto até às 18hb e no domingo (véspera de Natal) o atendimento será das 09h às 13h, exceto os supermercados que irão atender na véspera até às 16h.

Campanha

Além do horário especial, os consumidores seguem um motivo ainda melhor para comprar no comércio de Votuporanga: a campanha "Meu Sonho de Natal" da ACV em parceria com a Chevrolet Apravel. Neste ano a ação irá sortear um Chevrolet Onix 0km e dez vales-compras no valor de R$ 1 mil cada para quem comprar nas lojas participantes.

"Temos certeza de que a campanha contribuirá para o sucesso nas vendas de fim de ano, superando os números do ano anterior. Em iniciativas como esta, todos saem ganhando: o cliente, o lojista, os vendedores e todo o setor comercial da cidade, que se mantém aquecido", disse o presidente da ACV.