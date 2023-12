A Secretaria da Cultura e Turismo divulgou a contratação de uma banda para se apresentar no Carnaval da cidade

publicado em 28/12/2023

Vem aí o “Carnaval Votu Show 2024” que será realizado novamente no Parque da Cultura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pode parecer longe, mas o Carnaval está bem aí, por isso a Secretaria da Cultura e Turismo se prepara para mais uma edição do “Carnaval Votu Show”, que será realizado nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, no Parque da Cultura Professora “Adoração Esteves Caranza”.

Ontem, no Diário Oficial, a Secretaria da Cultura e Turismo divulgou a contratação do show artístico da “Banda Genius” para o “Carnaval Votu Show 2024”. Neste ano, a banda também se apresentou na festa. As outras atrações foram a Banda Batuque do Bem, a cantora Jana Lima, a DJ Jú Balbi, o cantor Markinho Sema, o grupo o Homem de Lata, o grupo Nossa Teoria, a Banda Capitão Mustache, o DJ John e o cantor Dárcio Henrique.

Aos poucos, a Secretaria contrata os shows e divulga as atrações para a edição de 2024. Espera-se que a folia do ano que vem conte também com o concurso de Melhor Bloco Carnavalesco.

Questão destacada este ano e que também deverá ser em 2024 é a segurança do evento. Para oferecer uma festa segura e tranquila, a infraestrutura contou com forte esquema de segurança apoiado pela base móvel da Polícia Militar, da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, da Atividade Delegada e também equipes de segurança e brigadistas, além de um posto de atendimento com ambulância e profissional de saúde. O local ainda contou com rampas de acesso e banheiros químicos adaptados, gradis cercando o lago e fechamento metálico no entorno da área externa do parque.