A iniciativa garante que qualquer munícipe de Votuporanga que necessite do tratamento em Barretos possa contar com esse suporte

publicado em 14/12/2023

Além da hospedagem, a Casa de Apoio em Barretos proporciona quatro refeições diárias (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em um gesto de apoio aos munícipes de Votuporanga em tratamento no Hospital do Amor de Barretos, a Prefeitura, por meio do Fundo Social, mantém a Casa de Apoio, uma estrutura fundamental que tem proporcionado conforto e acolhimento a centenas de pessoas que enfrentam a batalha contra o câncer.

Localizada na avenida Noé Octacílio Ribeiro, 1.231, no bairro Jardim Soares, próximo ao Supermercado JM, a Casa de Apoio é um local para os pacientes e seus acompanhantes, oferecendo 13 leitos destinados exclusivamente para hospedagem e outros 13 para acompanhantes.

O acesso à Casa ocorre mediante agendamento realizado no Fundo Social e/ou Transporte Saúde, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde. A iniciativa visa garantir que qualquer munícipe de Votuporanga que necessite do tratamento em Barretos possa contar com esse suporte.

Além da hospedagem, a Casa de Apoio proporciona quatro refeições diárias – café da manhã, almoço, lanche e jantar – assegurando que os pacientes e seus acompanhantes estejam fortalecidos durante o período de tratamento.

Somente em 2023, 421 munícipes de Votuporanga foram acolhidos na Casa de Apoio, o que demonstra a relevância dessa iniciativa. Recentemente, o Fundo Social realizou uma importante manutenção no local, incluindo pintura e outras necessidades externas. Esse trabalho, custeado pela Prefeitura, contou com a colaboração de empresários locais, que doaram os materiais necessários para a execução das melhorias.