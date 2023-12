A Chamada Pública Nº 001/2023 – Carnaval Votu Show, que pode ser consultada através do seite da Prefeitura

As apresentações ocorrerão durante a edição do Carnaval Votu Show 2024 que será realizada de 10 a 13 de fevereiro

Puxando o bloco da folia para 2024, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, publicou, no Diário Oficial Eletrônico de sexta-feira (29), a Chamada Pública Nº 001/2023 – Carnaval Votu Show, que pode ser consultada através do seite da Prefeitura.

As apresentações ocorrerão durante a edição do Carnaval Votu Show 2024 que será realizada de 10 a 13 de fevereiro, no Parque da Cultura. “Estamos preparando uma grande festa para todas as famílias, assim como já fizemos com a retomada do carnaval popular neste ano. A grade de shows está sendo planejada pela nossa equipe com muita dedicação para que o público possa, novamente, prestigiar a nossa festa”, disse a secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva.

Requisitos

Os artistas do segmento Música interessados em participar desta Chamada deverão ter cadastro artístico atualizado, por meio do site da Prefeitura, na página da Secretaria da Cultura e Turismo, acessando o site votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/11/cadastro-de-artistas/ .

Poderão participar do Chamamento pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos, com currículo artístico e ter residência comprovada de no mínimo dois anos no município de Votuporanga.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente de forma on-line, por meio do e-mail editaiscultura@votuporanga.sp.gov.br, no período de 29 de dezembro de 2023 a 14 de janeiro de 2024, não sendo aceito o envio para outro e-mail, via postal (correios) ou telefone.