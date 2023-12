Números fazem parte de um levantamento feito pela secretaria municipal de Obras em relação aos investimentos em todos os setores

publicado em 29/12/2023

Secretaria de Obras divulgou um balanço com quase 90 milhões em obras já concluídas e em andamento durante o ano de 2023

Franclin Duarte

A secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos de Votuporanga divulgou ontem, a pedido do A Cidade, um balanço sobre suas atividades ao longo do ano e alguns dos números chamam a atenção. De acordo com o levantamento, 2023 termina agora com quase R$ 90 milhões investidos em obras, sendo R$ 30 milhões de obras já concluídas e outros R$ 57 milhões em andamento.

Os números são referentes a investimentos em obras que foram iniciadas e terminadas neste ano e outras que já vinham sendo executadas e foram concluídas em 2023. Na Educação, por exemplo, foram contabilizadas a reforma de escolas como a “Prof. Faustino Pedroso”, onde foram gastos R$1,6 milhão, do CEM “Clary Brandão Bertoncini” (R$1,4 milhão) e da ampliação do CEMEI Prof. Orozília do Carmo Ferreira (R$465 mil), dentre outras.

Já na Saúde, houve a entrega da reforma e adequação do Hospital do Pozzobon, onde foram investidos pouco mais de R$ 100 mil, a entrega do Caps I (Centro de Atenção Psicossocial Infantil), que recebeu um aporte de R$ 331 mil e a Reforma da cobertura do Consultório Municipal Danieli Cristine Lamana (R$ 100 mil).

No setor do Esporte, por sua vez, foram feitas as obras de acesso às Areninhas, que consumiram cerca de R$ 74 mil em recursos, a iluminação da Arena Plínio Marin, que recebeu um investimento de R$ 782 mil e a construção da Ciclovia da Estrada do 27 (R$ 1,1 milhão).

Soma-se a esse valor ainda as obras de infraestrutura do 7º Distrito Industrial, com um investimento de R$2.7 milhões, adequações e melhorias no Parque da Cultura (R$ 761 mil e a implantação de galerias em diversas ruas que somam mais de R$ 3 milhões de investimento, além das obras de recape por toda a cidade.

Em andamento

Ainda de acordo com a secretaria de Obras, além das obras já entregues seguem em andamento outras construções que somam um investimento de mais de R$ 57 milhões. Nesse montante estão inclusos, por exemplo, a construção de três escolas: o Cemei no bairro Cidade Jardim (orçada em R$ 2,8 milhões), Cemei do Jardim das Carobeiras (R$ 4,1 milhões) e da Escola Estadual no Parque Residencial Colinas (R$ 10,7 milhões).