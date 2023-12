Depois de três anos, o reajuste será, portanto, da ordem de 20%

publicado em 29/12/2023

A partir do ano que vem os motoristas de Votuporanga tirão pagar R$ 3 pelo cartão da Área Azul para estacionar no centro da cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Estacionar nas ruas centrais de Votuporanga ficará R$ 0,50 mais caro a partir do ano que vem. Foi publicado na manhã de ontem, no Diário Oficial do Município, o decreto que fixa em R$ 3 a tarifa unitária a ser cobrada dos usuários da Área Azul, pela aquisição do cartão de estacionamento para permanência de duas horas.

Atualmente os motoristas que utilizam o estacionamento rotativo nas ruas centrais de Votuporanga pagam uma tarifa de R$ 2,50, valor que está em vigor desde 2021. Depois de três anos, o reajuste será, portanto, da ordem de 20%.

A Área Azul de Votuporanga é administrada pelo Centro Social, que é responsável pela arrecadação da tarifa. Os valores arrecadados são utilizados integralmente no desenvolvimento de trabalhos sociais, não existindo qualquer repasse ao município.

Com o valor arrecadado, a entidade cobre os custos do serviço prestado pelos populares “guardinhas” e mantém o atendimento a mais de 500 pessoas incluindo crianças, adolescentes, jovens e adultos.