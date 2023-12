Somente o setor da indústria contratou mais de 400 trabalhadores com carteira assinada, segundo dados do Caged

publicado em 30/12/2023

De acordo com os números do Caged, foram 1.105 contratações com carteira assinada em Votuporanga (Foto: Agência Brasil)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Votuporanga segue com saldo positivo na geração de empregos, com mais de mil pessoas garantindo serviço com carteira de trabalho assinada em um mês.

Os números apresentados são referentes ao mês de novembro. Somente no mês passado, foram 1.105 contratações contra 997 demissões, resultando em um saldo positivo de 108 vagas. O setor da indústria admitiu 417 trabalhadores e demitiu 283: saldo de 134. A construção civil demitiu 43 pessoas e admitiu 25, resultando em -18 postos.

Por sua vez, o comércio mostrou saldo positivo, com quatro vagas criadas em novembro, porque contratou 338 trabalhadores, e demitiu 334. Já o setor de serviços ficou no negativo (-7 vagas). São 323 contratações e 330 demissões. Na agropecuária, duas pessoas foram contratadas, mas aconteceu sete desligamentos, resultando em menos cinco vagas.

O Brasil teve um saldo positivo de 130.097 postos de trabalho com carteira assinada. Em novembro, foram 1.866.752 admissões e 1.736.655 demissões. No acumulado de janeiro a novembro, foram gerados no país 1.914.467 postos de trabalho. Os estados com maior saldo no acumulado de 2023 foram São Paulo (mais 551.172 empregos, com crescimento de 4,2%), Minas Gerais (saldo de 187.866) e Rio de Janeiro (mais 165.701).

Até agora, no ano, o maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços, com saldo de 1.067.218 postos formais de trabalho (o que representou 59,8% do resultado).

O governo apontou que entre janeiro e novembro há destaque para as atividades de informação, comunicação e serviços financeiros, imobiliários, profissionais e administrativos. Outros resultados positivos de 2023 podem ser contabilizados para os trabalhos em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais.

Comércio e serviços

A maioria dos empregos formais foi contabilizada no setor de serviços (92.620) e no comércio (88.706). Com isso, o estoque total recuperado para o Caged foi de 44.358.892 postos de trabalho formais.

No setor de serviços, destaque do mês, houve mais oportunidades de trabalho nas áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas.

A segunda maior geração, no comércio, mais vagas abriram no setor varejista de artigos do vestuário e acessórios, mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios e supermercados, além dos artigos de varejista de calçados.