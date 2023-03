Os investigadores capturaram V.F.G., de 24 anos, em uma casa na zona Norte de Rio Preto, que é um dos responsáveis pela morte de Francis Felipe Plácido

publicado em 04/03/2023

O acusado V.F.G., de 24 anos, estava em uma residência na zona Norte de Rio Preto, quando foi preso (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Em uma operação conjunta da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga e os policiais civis de Rio Preto, prendeu o quarto envolvido na morte de Francis Felipe Plácido, de 22 anos, uma das vítimas da “Guerra do Tráfico” em setembro de 2022. O acusado V.F.G., de 24 anos, vulgo “Vinicinho” estava em uma residência na zona Norte de Rio Preto, quando foi preso.

De acordo com a ocorrência, os policiais civis da DIG iniciaram a investigação, que resultou na identificação de quatro indivíduos, todos com envolvimento com o tráfico de drogas.

Com o desenvolvimento dos trabalhos policiais, foram expedidos quatro mandados de Prisão Preventiva, em desfavor dos investigados. Três deles já foram cumpridos em datas anteriores.

Na tarde de anteontem, a DIG localizou e prendeu Vinicinho. Na posse do investigado foi localizada uma motocicleta Yamaha/XJ 6, avaliada em, aproximadamente, R$ 40 mil produto de roubo, no dia 15 de fevereiro, em Rio Preto.

O preso foi encaminhado para o Plantão Policial de Votuporanga, para elaboração dos trabalhos de Polícia Judiciária, a cargo da DIG. Após isso o acusado foi recolhido na carceragem local, onde foi colocado à disposição da Justiça.

O caso

Felipe foi encontrado, em 13 de setembro, por seus familiares em um córrego nas proximidades do bairro rural do Cruzeiro, em estado avançado de decomposição. Na época dos fatos, ele estava desaparecido desde o dia 25 de agosto e seu carro foi encontrado totalmente queimado no dia 28 de agosto.

De acordo com a principal linha de investigação da polícia, Felipe seria vítima da “Guerra do Tráfico”, que ocorre no submundo do crime em Votuporanga e é apurada pelos investigadores.

Em 15 de outubro, os investigadores tinham capturado mais um dos listados como suspeitos para o crime, R.N.P., vulgo “Neguim” que, inclusive, permanece preso para responder ao processo. Ele, além de ter passagens por tráfico de drogas, já tinha sido preso em uma ação conjunta da Polícia Militar, Civil, Ambiental, Força Tática, helicóptero Águia e o Baep, junto de mais dois acusados, em uma chácara em Cosmorama.

Na ocasião, eles foram presos com drogas, colete à prova de balas e estavam escondidos devido a guerra com traficantes em Votuporanga. Quando isso aconteceu eles foram soltos, por terem, na verdade, sido flagrados com notas falsas no momento em que pagavam o aluguel da chácara e não havia ainda provas suficientes sobre o envolvimento dos acusados com o assassinato e a guerra.