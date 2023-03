A parceria lançou o projeto “Papa Pilha”

publicado em 29/03/2023

Os coordenadores, Sileno Ortin e Elimeire de Oliveira com o palestrantes Gustavo Gallo e a professora Kelly Brambilla (Foto: Divulgação)

Neste mês de março, dando prosseguimento às atividades de extensão da curricularização, a Faculdade FUTURA - Grupo Educacional FAVENI, em parceria com a Superintendência Municipal de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, lançou o projeto “Papa Pilha”.Nesta ação, alunos e comunidade foram conscientizados por meio de palestra sobre o descarte responsável de pilhas e baterias, proferida pelo Diretor da SAEV Ambiental, o Geólogo e Mestre em Ciências Geológicas, Luiz Gustavo Gallo Vilela, que tem um vasto currículo no assunto, falou sobre o tema.Luiz Gustavo, que já atuou em outras gestões municipais, foi Diretor de Gestão de Resíduos e Qualidade do Solo no Ministério do Meio Ambiente explicou a necessidade de se descartar corretamente os resíduos sólidos, especificamente o lixo eletrônico (pilhas e baterias), como uma importante ação de preservação do meio ambiente.O evento aconteceu no auditório do CIT - Centro de Informações Turísticas (Parque da Cultura)