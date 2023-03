Convocada pela Câmara para se explicar sobre a ineficiência dos serviços, a CSC não enviou nenhum representante

publicado em 03/03/2023

Empresa faltou e audiência pública sobre a Iluminação Pública contou apenas com vereadores e representantes do Executivo (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A CSC – Construtora Siqueira Cardoso Eireli, empresa responsável pelo serviço de manutenção da Iluminação Pública de Votuporanga, não enviou nenhum representante para a audiência pública desta quinta-feira (2), convocada pela Câmara Municipal, e nem justificou a ausência. O ato foi considerado como uma falta de respeito e de compromisso com a cidade, o que levou alguns vereadores a, inclusive, pedirem a rescisão imediata e unilateral do contrato.

O encontro foi promovido a pedido do vereador Osmair Ferrari (PSDB) e também de outros vereadores, depois de inúmeras reclamações a respeito dos inúmeros pontos escuros espalhados pela cidade. A ideia, segundo os parlamentares, era dar uma oportunidade para que a empresa se explicasse e se comprometesse a melhorar o serviço.

“Assim fica difícil. A empresa simplesmente deu de ombros para a Câmara e para a população, pois se estamos mobilizando tudo isso aqui é porque a população nos pediu e reclama todos os dias da escuridão. Abrimos espaço aqui para que ela se explicasse, mostrasse o seu lado, mas eles não vieram e nem se justificaram. Isso mostra que essa empresa não tem nenhum compromisso com Votuporanga e não merece esse contrato”, disse Osmair Ferrari.

Sem os representantes da empresa, a audiência pública, que contou com a participação dos vereadores e membros da sociedade civil, ficou restrita à uma sabatina com o secretário de Obras, Salvador Castrequini, e o engenheiro eletricista da Prefeitura, Ricardo Figueiras, que são os responsáveis pelo acompanhamento do contrato. Segundo eles, já foram feitas três notificações à CSC pelas irregularidades e o contrato só não teria sido rompido ainda em vistas da licitação que está em fase final de elaboração.

“Essa licitação já era para ter acontecido seis meses atrás, mas houve impugnação e tivemos que readequar todo o processo, então não poderíamos romper o contrato, pois a cidade ficaria sem o serviço nesse intervalo. Me comprometo, porém, a consultar a PGM (Procuradoria Geral do Município) sobre todas as possibilidades e trazer uma resposta para vocês na semana que vem”, afirmou Salvador.

A licitação a qual Salvador se refere a chamada “locação de ativos, que busca a modernização de toda a rede de iluminação pública do município, com a substituição das mais de 15 mil luminárias antigas por lâmpadas de LED, que são mais eficientes (claras), duradouras e econômicas.