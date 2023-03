A convocação atende a uma reivindicação do vereador Osmair Ferrari (PSDB) que, desde 2021, vem apontando falhas na execução dos serviços

publicado em 02/03/2023

Atendendo a uma reivindicação de Osmair Ferrari, representantes da empresa de iluminação pública serão sabatinados na Câmara (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Após inúmeras reclamações e até notificações sobre a ineficiência dos serviços de Iluminação Pública de Votuporanga, a Câmara Municipal convocou e representantes da empresa responsável pelos trabalhos, a CSC – Construtora Siqueira Cardoso Eireli, serão sabatinados nesta quinta-feira (02) pelos vereadores. Uma audiência pública está marcada para acontecer na Casa Legislativa a partir das 16h.

A convocação atende a uma reivindicação do vereador Osmair Ferrari (PSDB) que, desde 2021, vem apontando falhas na execução dos serviços. O intuito, aliás, é justamente saber porque cláusulas do contrato com a Prefeitura não estariam sendo cumpridas e cobrar mais eficiência no serviço.

“A Câmara é palco central dessas discussões e atendendo à solicitação apresentada pelo vereador Osmair Ferrari, corroborando com as demais reclamações apresentadas pelos vereadores, estamos provocando esse debate com a finalidade de buscar melhorias para esse serviço público”, destacou o presidente da Câmara Daniel David (MDB).

O encontro acontece no plenário do Legislativo votuporanguense e contará com a presença do secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Salvador Castrequini Neto, técnicos da secretaria e diretores da empresa concessionária do serviço público.

“Todos os vereadores vêm aqui toda semana fazer essa mesma reclamação. Comércio, moradores, a Polícia Militar, todo mundo reclama porque é uma questão de segurança. Estamos pedindo essa convocação, pois não tem mais condições. Passa lá na rua Amazonas agora para ver quantas lâmpadas estão queimadas. Tem que tomar uma providência e se for o caso que se rompa esse contrato”, disse Osmair ao apresentar o ofício solicitando a convocação.

A situação é tão grave que foi parar até no Ministério Público. Por meio de uma representação, o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) solicitou ao MP que avalie supostas irregularidades cometidas pela empresa em relação a cláusulas do contrato que não estariam sendo cumpridas, em especial a questão do atendimento a reivindicações dos moradores para a troca de lâmpadas queimadas no período de 24 horas.

“Estou representando a empresa ao Ministério Público pelo não cumprimento do contrato e começou a acender luz para todo lado, mas ainda está faltando muito. Se houver uma violência sexual nesses pontos escuros eu vou jogar na conta dessa empresa que não cumpre o contrato, uma porcaria de serviço prestado por essa empresa, que vem lá de Minas Gerais e não faz o que foi contratada para fazer”, completou Renato.

Descaso

Como já relatado pelo A Cidade, a fatura vem todo mês e é cara: 8% do valor da conta de energia de cada votuporanguense, o que dá aproximadamente R$ 523 mil por mês. O serviço, porém, não está à altura do valor cobrado, segundo moradores e vereadores, que já se cansaram de reclamar da iluminação pública de Votuporanga, diante de tantas lâmpadas queimadas e da demora para a solução do problema.

Segundo dados da Ouvidoria Municipal, só em 2022, foram registradas mais de 100 reclamações relacionadas ao serviço de iluminação pública. Segundo previsto em contrato, a empresa responsável deve consertar os defeitos no prazo de 24 horas a contar da ocorrência ou solicitação.

Além da reclamação a respeito do número de lâmpadas queimadas e também da demora para substituição, os moradores também cobram uma melhor divulgação do 0800 para o registro das solicitações, a volta da ronda noturna em busca dos pontos escuros e também que o serviço seja oferecido 24 horas por dia, pois é no período noturno que a população identifica as lâmpadas apagadas.

Contrato

O contrato com a atual prestadora de serviços foi firmado na gestão do ex-prefeito João Dado (PL) e tem vigência até o dia 7 de maio de 2023. Depois disso a Prefeitura poderá promover uma licitação para contratação de uma nova empresa.