O espetáculo acontecerá de forma gratuita hoje e amanhã na Concha Acústica de Votuporanga, a partir das 20h30, em ambos os dias

publicado em 04/03/2023

O evento acontece hoje e amanhã, a partir das 20h30, na Concha Acústica de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A escola de Almagêmea irá se reapresentar neste fim de semana e o momento é a oportunidade para quem não conseguiu acompanhar o espetáculo “Gala 25”, ou até mesmo quem já viu assistir novamente. O evento acontece hoje e amanhã, a partir das 20h30, na Concha Acústica de Votuporanga.

O Gala 25 traz como conceito a comemoração aos 25 anos da escola tradicional votuporanguense. Com muita pompa e em caráter solene, os alunos percorrem a história da Almagêmea com apresentações de ballet clássico, contemporâneo, dança do ventre, flamenco, hip hop, jazz e sapateado.

A reapresentação terá um total de 60 minutos de duração. Os alunos entram em cena no palco para comemorar a escola, por isso que as músicas escolhidas existem algum significado voltado para celebração.