O novo Diretor-Presidente da entidade que representa os fundos de pensão do país, defende mudanças e normas mais transparentes

publicado em 10/02/2023

O advogado votuporanguense Jarbas Antonio de Biagi assumiu o comando da Abraapp e foi destaque na mídia nacional (Foto: Abraapp)

Franclin Duarte

O advogado votuporanguense Jarbas Antonio de Biagi assumiu o comando da Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) e ganhou destaque no maior jornal de economia e negócios do país, o Valor Econômico. O novo Diretor-Presidente da entidade que representa os fundos de pensão do país, defende mudanças e normas mais transparentes para o setor.

Biagi assumiu o cargo em substituição a Luis Ricardo Martins, que liderou a Abrapp por seis anos, divididos em dois mandatos. O novo presidente foi um dos fundadores do OABprev-SP, plano voltado para advogados, e era diretor jurídico da Abrapp antes de se tornar presidente. Por 22 anos, até abril de 2019, foi o principal executivo do Fundo Banespa de Seguridade Social (Banesprev).

A reportagem do Valor fala da trajetória de Jarbas, que se destacou na atuação por 22 anos no Banesprev, e cita os novos tipos de planos que surgiram nos últimos anos para alavancar o crescimento do sistema. Ele defende mudanças nas regras no sentido de incentivar o acesso dos trabalhadores de menor renda aos planos de Previdência Complementar Fechada, além da harmonização da legislação entre as abertas e as fechadas.

“Tem uma população que recebe abaixo do teto e há necessidade de uma previdência privada. O benefício previdenciário diminui ao longo do tempo. Vamos trabalhar nesse segmento”, disse.