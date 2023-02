Conselho da Comunidade Negra conseguiu credenciar município no projeto; iniciativa é totalmente gratuita e visa capacitar estudantes

publicado em 07/02/2023

Os membros do Conselho da Comunidade Negra estiveram reunidos com o prefeito Jorge Seba que aprovou a ideia (Fotos: Prefeitura de Votuporanga)

Jovens pretos e em vulnerabilidade social que possuem interesse em participar de curso preparatório para ingressar no Ensino Superior, como o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), vestibular ou concursos públicos podem se inscrever na Secretaria de Direitos Humanos. A iniciativa é totalmente gratuita e voltada para jovens a partir dos 16 anos.

O programa é fruto de uma conquista do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, que conta com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, e da Unifev.

O Conselho da Comunidade Negra conseguiu, depois de muitos anos de luta, o credenciamento no projeto Educafro Brasil (Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes), com sede em São Paulo. A associação tem como objetivo promover a inclusão da população preta e em vulnerabilidade social, nas universidades públicas e particulares com bolsa de estudos, através do serviço de seus voluntários/as nos núcleos de pré-vestibular comunitários.

Os membros do Conselho estiveram reunidos com o prefeito Jorge Seba (PSDB), que aprovou a ideia. "Sabemos o quanto a educação pode fazer a diferença na vida das pessoas e, infelizmente, uma parte da sociedade não tem este acesso. Iniciativas assim terão total apoio do poder público", disse.

Presente na reunião, o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, falou que o projeto tem como total objetivo dar oportunidade ao público de baixa-renda ter o acesso à educação.

"Precisamos desenvolver mecanismos para incluir populações que, atualmente, são minorias, visto que a educação pode ajudar a diminuir as taxas de desigualdade social". O presidente do Conselho, Edwaldo Pereira, agradeceu o apoio recebido em nome de todos os conselheiros.

O vice-presidente do Conselho, Moisés de Matos ressaltou que o curso terá duração de 6 meses e serão ofertadas, de início, 50 vagas. "Os inscritos que tiverem adesão total, sem falta e com ótima participação, receberão uma bolsa de estudos mensal no valor de R$ 300, ofertados pela Educafro".

Em Votuporanga, as aulas do "Curso Pré-Vestibular Regina Nunes" começarão no dia 25 de fevereiro, das 8h às 18h, na Unifev (Campus Centro).

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na rua São Paulo n.º 3771, bairro Patrimônio Velho, ou pelo telefone 3422-2770, ou pelo e-mail cursinhorenunes@gmail.com (coordenação local da Educafro Brasil).

Professores voluntários

No dia 30 de janeiro, o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, publicou no Diário Oficial do município o edital de abertura de inscrições para selecionar professores voluntários para atuarem no Projeto Educafro Brasil. As inscrições estão abertas até o dia 9 de fevereiro de 2023.