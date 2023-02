A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, por unanimidade, o projeto que buscava homenagear Idemando Figueira da Costa

publicado em 15/02/2023

Falecido em 2020, o votuporanguense Idemando Figueira da Costa terá uma rua com o seu nome no Loteamento Athenas II (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, por unanimidade, o projeto que buscava homenagear o agropecuarista votuporanguense, Idemando Figueira da Costa, com o nome de uma rua no Loteamento Athenas II. O homenageado foi um dos pioneiros da cidade e faleceu em 12 de maio de 2020.

Idemando nasceu na cidade de Onda Verde, no dia 1 de fevereiro de 1935, filho de Jeronimo Figueira da Costa e Amélia Lucinda de Jesus. Era o filho mais velho de uma família de oito irmãos: Joaquim Figueira da Costa, Zaira Lucinda de Jesus (in memorian), Vandira Figueira da Costa (in memorian), Ercilia Lucinda de Jesus Parreira (in memorian), Devanir Figueira da Costa, Diorandi Figueira da Costa (in memorian), Jeronimo Figueira da Costa.

O homenageado era casado com a senhora Maria Abadia de Lima Costa, tiveram três filhos Célia Regina de Lima Costa, Francisco Carlos de Lima Costa, Denise de Lima Costa Furlanetto.

Ainda moço veio com a família para Votuporanga. Com 17 anos de idade, seu pai faleceu, ficando praticamente como pai de todos os irmãos. Com essa idade ajudando Dona Amélia a criar os filhos, trabalhou em diversas atividades como, por exemplo, nas Casas Pernambucanas, onde foi alfaiate, sendo orientador de várias pessoas que trabalharam com ele e passaram depois a exercer as atividades por conta própria.

Foi o Agente do Iapc (Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários) para todos os municípios da região de Votuporanga, depois tornado uma sigla única, abrangendo todos os setores em INPS – Instituto Nacional de Previdência Social.