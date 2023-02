Na audiência, as vereadoras votuporanguenses solicitaram a liberação de recursos da ordem de R$500 mil a ser destinado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

publicado em 17/02/2023

As vereadoras Jezebel Silva e Edinalva Barnabé tiveram uma audiência com o secretário estadual de Turismo Roberto de Lucena (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

As vereadoras Missionária Edinalva Barnabé (União Brasil) e Jezebel Silva (Podemos) estiveram em São Paulo nesta semana, em audiência com o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena. Ao titular da Pasta elas apresentaram reivindicações para Votuporanga.

Na audiência, as vereadoras votuporanguenses solicitaram a liberação de recursos da ordem de R$500 mil a ser destinado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para que seja viabilizada a construção de uma casa na árvore no Bosque do bairro Vale do Sol “Maximino Hernandes”.

As vereadoras justificam a reivindicação apontando que Votuporanga faz parte do Fórum Permanente de Turismo Região Maravilhas do Rio Grande, que tem como objetivo desenvolver projetos específicos por meio de uma nova concepção em fazer e desenvolver o turismo.

Conforme projeto enviado pela Prefeitura às vereadoras para fundamentar a reivindicação, o desejo da Secretaria de Cultura e Turismo em instalar no Bosque do Vale do Sol uma casa de madeira em uma de suas árvores tem como objetivo fortalecer a visitação daquele atrativo turístico, bem como desenvolver ações que atraiam novos turistas para aquele local.