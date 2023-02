A ideia, apresentada na sessão ordinária dessa semana, é de que o dispositivo de trânsito seja instalado pouco à frente da esquina da marginal

publicado em 16/02/2023

Vereador sugeriu a construção de uma alça de acesso à Euclides da Cunha poucos metros à frente da esquina com a rua Pernambuco (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

O vereador Chandelly Protetor (Podemos) solicitou ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem) do Estado de São Paulo, que estude a possibilidade de implantação de mais uma alça de acesso à rodovia Euclides da Cunha, pela avenida José Marão Filho. A ideia, apresentada na sessão ordinária dessa semana, é de que o dispositivo de trânsito seja instalado pouco à frente da esquina da marginal com a rua Pernambuco, nas proximidades do Posto Vilar.

O pedido do parlamentar atende a uma reivindicação antiga de motoristas que, atualmente, precisam percorrer quase que a marginal inteira para acessar a pista sentido a Rio Preto. Para se ter uma ideia, desde o início da avenida, nas proximidades do Ville Hotel Gramadão (fim da avenida das Nações), os motoristas só conseguem acessar a rodovia após o cruzamento com a avenida Antonio Augusto Paes (do Lanchopão), um trecho de aproximadamente 2,5km.