publicado em 15/02/2023

Nilton Santiago diz que a ideia busca atender diversos contribuintes que demonstraram dificuldades para quitar seus débitos (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O vereador Nilton Santiago (MDB) encaminhou na sessão ordinária de anteontem um pedido ao prefeito Jorge Seba (PSDB) para a realização de um novo Refis (Programa de Recuperação Fiscal), para promover a regularização de créditos tributários e não tributários do município. Esse é o segundo pedido que parte da Câmara Municipal nesse sentido em menos de seis meses, já que no ano passado, o atual presidente da Casa, Daniel David (MDB) fez a mesma solicitação.

Em sua justificativa, Nilton Santiago diz que a ideia busca atender diversos contribuintes que demonstraram dificuldades para quitar seus débitos com a Prefeitura, mas que desejam colocar as dívidas em dia, o que seria possível com o Refis.

“Fui procurado por diversas pessoas que por conta dos problemas econômicos querem uma chance para regularizar suas dívidas, então solicitamos a Prefeitura que promova o Refis 2023 para dar condições das pessoas parcelarem seus débitos e entrar em dia com a nossa Prefeitura, trazendo benefícios a toda nossa população”, disse o vereador.