publicado em 08/02/2023

Antes mesmo de ser inaugurado, novo Centro de Lazer da Paschoalino Pedrazzoli já sofre com a ação de vândalos (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

O vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), denunciou anteontem, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, a ação de vândalos na área de lazer em construção na represa da Avenida Paschoalino Pedrazzoli (atrás do Assary Clube de Campo). Antes mesmo de sua inauguração, o espaço sofre com depredações que atingiram, principalmente, os banheiros do local.

Nas imagens o parlamentar mostra que portas já foram arrombadas e alguns materiais danificados, além de caixas de energia e disjuntores também serem quebrados.

“A Prefeitura começa a construir e vem uns sem vergonha foram lá estourar a porta, danificaram tudo. Nem inaugurou ainda. Isso é para mostrar que a população as vezes reclama e a hora que faz é isso que acontece, vai umas pestes lá e fazem isso”, disse Abdala.

A obra está terminando, a Prefeitura vai notificar a empresa porque ela ainda não entregou a obra, então ela deverá se responsabilizar pelos danos ao local. A obra conta com um investimento de R$ 966 mil, oriundo de recursos do Governo do Estado, através do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), conquistados com apoio do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB).