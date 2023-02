O elenco Alvinegro voltou a ser o último colocado da tabela de classificação, depois de deixar escapar dois pontos dentro de casa

publicado em 17/02/2023

Depois de um empate em casa, a Votuporanguense entra em estado maior de alerta na Série A3 ao voltar para lanterna (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Mais uma rodada do Paulista Série A3 se fechou e com ela mais uma certeza: a de que a situação da Votuporanguense não é nada fácil. De 24 pontos disputados o CAV conquistou apenas seis e depois de amargar um empate em casa nos últimos minutos de jogo, o momento, passou a incomodar ainda mais o técnico Rodrigo Cabral.

O que confirmou esse cenário foi o fechamento da oitava rodada anteontem. A Votuporanguense retorna à estaca “zero” desde que começou a apresentar uma melhora em seu elenco. Isso porque o time joga fora de casa e agora, novamente, como o lanterna da competição.

Na contramão, o time está a quatro jogos sem perder, são três empates e apenas uma vitória, no entanto, para esse contexto, conforme explica Cabral, essa série de resultados não é positiva.

“Hoje em um momento de desatenção a gente deixa para trás uma vitória. São quatro jogos que não perdemos, mas neste contexto é negativo e você estaciona, são 15 pontos disputados e temos 6, sou lúcido, tranquilo e transparente não tenho dúvida em relação a isso. Nosso momento é muito ruim e vai se afunilando”, disse ele.

Sobre o jogo contra o Marília, atual terceiro colocado da tabela, o técnico avaliou que a equipe esteve durante a maior parte do tempo com o domínio da partida, colocando em prática conceitos que foram trabalhados antes de receber os adversários.

“Estávamos com o controle total da partida, tudo que a gente planejou e analisou da equipe do Marília, nós conseguimos fazer. Tudo que planejamos da equipe do Capivariano deu certo e conseguimos fazer só não fomos assertivos nas conclusões, mas estamos conseguindo chegar”, completou.