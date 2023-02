Serão investidos pouco mais de R$ 300 mil por meio de recursos do Governo Federal destinados pelo deputado federal Luiz Carlos Motta (PL)

publicado em 03/02/2023

As instalações do CSU e do Ginásio Mário Covas serão completamente revitalizadas com recursos destinados por Motta (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, abriu na

o processo de licitação para revitalização do CSU (Centro Social Urbano) e do Ginásio Mário Covas. Serão investidos pouco mais de R$ 300 mil por meio de recursos do Governo Federal destinados pelo deputado federal Luiz Carlos Motta (PL).

Motta liberou o recurso após uma visita ao CSU, em julho de 2021, ao lado do prefeito Jorge Seba (PSDB). O encontro, à época, foi acompanhado pelo A Cidade e o deputado, ao ver os problemas das instalações antigas do prédio, se comprometeu a destinar a emenda parlamentar, o que concretizou agora após todos os trâmites burocráticos de projeto e convênio.

“Estamos fazendo o nosso serviço, que é atender bem a população. Estamos destinando essa emenda para o setor de Esportes, que considero essencial, em especial em um momento assim. Fico feliz que eles tenham escolhido esse espaço para utilizar nossos recursos, pois assim iremos realizar uma grande revitalização”, disse o deputado na ocasião.

Com os recursos enviados pelo parlamentar será realizada a reforma completa dos vestiários, incluindo instalações elétricas, hidráulicas e instalação de dispositivos de acessibilidade do CSU, bem como reforma da cobertura, com troca do telhado do Ginásio Mário Covas. A obra foi orçada em cerca de R$ 330 mil, sendo R$ 280 mil do Governo Federal, por intermédio de Motta e o restante de contrapartida do município.

Melhorias

Obra faz parte de um plano de investimentos e melhorias nas praças esportivas determinado pelo governo do prefeito Jorge Seba.

No ano passado, o Ginásio Mário Covas também passou por outra obra que contemplou a troca do piso da quadra e instalação de novas traves para futsal e handebol, postes para redes de vôlei e tabelas de basquete. Na ocasião, 100% do investimento foi realizado pelo Governo do Estado de São Paulo. Os recursos foram conquistados pelos vereadores Professor Djalma Nogueira e Jezebel Silva, do Podemos.

Além destas, outras obras também estão em fase de planejamento para melhorias dos Ginásios e praças esportivas de Votuporanga.

quinta-feira (2)