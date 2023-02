O CAV empatou fora de casa diante do Capivariano e com um retrospecto de três jogos sem perder, técnico quer força para manter o ritmo

publicado em 14/02/2023

Os resultados são comemorados pela equipe Alvinegra, que espera pontuar dentro de casa amanhã contra o Marília (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A Votuporanguense, enfim, começa a respirar mais aliviada no campeonato. Com o empate fora de casa diante da equipe do Capivariano, a Alvinegra, que vinha de cinco derrotas consecutivas, engatou uma sequência de três jogos sem perder, com cinco pontos na tabela de classificação. Os resultados são comemorados pela equipe, que espera pontuar dentro de casa amanhã, contra o Marília.

De acordo com o técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, a avaliação que ficou do último jogo é positiva e reflete o trabalho que tem sido realizado nos bastidores. “A gente comemora esse ponto como se fosse uma vitória, mesmo que nós saímos na frente, no segundo tempo tivemos as melhores oportunidades conseguimos chegar no gol do adversário com eficiência e no gol mais uma jogada ensaiada, muito repetida”, disse o técnico.

O técnico também declarou que a sequência de resultados dá mais confiança ao elenco, depois de um conjunto de derrotas. “Saímos dessa partida, muito felizes, ainda mais confiantes e claro que cinco pontos ainda é ruim, mas do que a gente vê dessa competição em relação a montagem é que já estamos há três jogos sem perder”, completou.

Para a próxima partida, a tendência, segundo o técnico, é de que o elenco se desenvolva ainda mais para a conquista dos três pontos em casa. A vitória é importante para que a equipe consiga fugir da zona de rebaixamento.