Mecanismo criado no IFSP em parceria com uma empresa votuporanguense dispara “bombas” de controle biológico por meio de drones

publicado em 16/02/2023

Votuporanguenses desenvolveram automação para drone, que promete revolucionar o controle de pragas em lavouras (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Votuporanga tem se tornado um grande berço de protagonismo e desenvolvimento do agro na região. Para colaborar com esse cenário, um projeto desenvolvido por alunos do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) e a empresa votuporanguense “Enge Grow” promete revolucionar o mercado com a automação de drones para o disparo de “bombas” de controle biológico de pragas em lavouras.

A ideia surge em meio a um crescimento massivo da utilização do controle biológico de pragas, que é menos nocivo ao meio ambiente e produtores podem depender menos da utilização de agro defensivos. O projeto votuporanguense, portanto, veio de uma demanda da empresa da cidade, que tinha ideias de desenvolver uma tecnologia de lançamento desses agentes.

Foi como explicou o professor Osvandre Martins, do IFSP, que esteve à frente do projeto junto de seus alunos. O agente biológico em questão é um mosquito, que é um predador natural de uma lagarta que come as folhas das lavouras de cana de açúcar.

“O lançamento desse controle biológico, até então, era feito manualmente. A ideia é usar os drones que sobrevoam a lavoura e em uma distância programada ele tem que lançar uma cápsula que dentro dele há vários mosquitos desses”, disse o professor.

Este lançamento acontece como uma dispersão, como se fosse uma pulverização desse “mosquitinho”. “A automação que está nesse dispenser onde fica as capsulas ela vai abrir a capsula e o mosquitinho voa na lavoura cumprindo a função dele de regular o ambiente”, completou.

Os alunos do Instituto desenvolveram, neste caso, a adaptação do drone para que ele cumprisse a função na lavoura e todo o sistema de integração, automação e controle. O trabalho foi feito por meio da agência de inovação, a Inova IFSP, onde são trabalhados três pilares: o ensino, a pesquisa e a parte de extensão a comunidade.

“Esse projeto do drone é uma ação relacionada a pesquisa e desenvolvimento, nisso tem a agência de inovação que a gente produz uma tecnologia como essa a gente confere direitos autorais não só para o pesquisador, o professor pesquisador e produzimos patentes e registros que confere autoria”, disse ainda ele.

O trabalho pioneiro é motivo de muito orgulho, principalmente, por poderem contribuir no mercado com uma ideia original.

“Assim a gente vai contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico da nação, principalmente, para o desenvolvimento das empresas da região onde estamos para que elas cresçam e deixem de ser simples consumidoras de tecnologias que venham da China, EUA ou Rússia, e passem a ter a tecnologia, além de prover uma tecnologia local para o mundo”, finalizou.