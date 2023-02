O evento aconteceu nesta semana, no Teatro WTC (World Trade Center), em São Paulo

Ivan Leyraud, realizou a entrega de uma importante proposta para o desenvolvimento de projetos da área nos próximos anos (Foto: Douglas Spada)

Fernanda Cipriano

Em um grande encontro de lideranças do turismo de São Paulo, junto com a ministra responsável pela Pasta, Daniela Carneiro, o presidente da Febtur SP (Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores do Turismo), Ivan Leyraud, realizou a entrega de uma importante proposta para o desenvolvimento de projetos da área nos próximos anos.

O evento aconteceu nesta semana, no Teatro WTC (World Trade Center), em São Paulo e foi organizado pelo São Paulo Conventions and Visitors Bureau, presidido há 15 anos, por Toni Sando.

Por lá, Ivan apresentou proposta para o cumprimento do Artigo 180 da CF, que prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promovam e incentivem o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Tudo isso seria possível por meio da LOA (Lei Orçamentária Anual) de cada ente da Federação.

Nessa reunião, a ministra também ouviu outras demandas do setor e reafirmou compromisso com o diálogo para o crescimento do turismo no estado. Na ocasião, a ministra apresentou ao público presente seus secretários: Bento Nunes, secretário-executivo da Pasta; Carlos Henrique Menezes Sobral, secretário de Sustentabilidade, Desenvolvimento Territorial e Infraestrutura em Turismo (SNPTur) e Déborah Vieira, secretária de Qualidade, Competitividade e Inovação em Turismo.