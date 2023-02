Ao todo, mais de 1,2 quilômetro de galerias serão instalados em ruas de diversos bairros onde as chuvas sempre trazem transtornos

publicado em 03/02/2023

Cerca de R$ 790 mil estão sendo investidos nas obras, sendo, R$ 500 mil conquistados junto ao Governo do Estado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga e a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga), iniciaram nos últimos dias as obras de instalação de galerias de águas pluviais em diversos pontos da cidade. Serão investidos quase R$ 800 mil para eliminar pontos onde as chuvas sempre provocam transtorno com enchentes e alagamentos.

As obras, conforme a Administração Municipal, buscam aumentar a capacidade de escoamento das águas de chuvas. Ao todo, mais de 1,2 quilômetro de extensão de tubos serão instalados em ruas de diversos bairros.

Entre os pontos onde serão feitas as intervenções estão as ruas Felício Gorayeb e Oswaldo Grandizoli, no Residencial do Lago; a rua Cruxificia Táparo Beram, no Jardim Orlando Mastrocola; a rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, na Vila América; a rua das Bandeiras; a Avenida Prefeito Mario Pozzobon e algumas ruas de Simonsen.