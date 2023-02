Uma cerimônia realizada nas proximidades da antiga Estação Ferroviária apresentou as novas conquistas à população

publicado em 04/02/2023

São automóveis, máquinas e equipamentos agrícolas, ambulâncias, veículos para transporte escolar, veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga realizou na manhã deste sábado (4) uma cerimônia para a entrega e apresentação de 30 novos veículos e 20 implementos agregados à frota municipal. O evento, que contou com a participação de autoridades locais e regionais, foi realizado nas proximidades da antiga Estação Ferroviária, onde está localizado o almoxarifado onde a maioria das novas conquistas irá ficar.

A nova frota foi conquistada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) junto ao Governo Estadual, por intermédio do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB) – que participou do evento -; ao Governo Federal, por meio do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) – representado na ocasião por sua assessora, Nayara Canato – e do ex-deputado federal General Peterneli (PL) – representado pelo ex-vereador Vilmar da Farmácia; além de recursos próprios do município e também da Saev Ambiental.

São automóveis, máquinas e equipamentos agrícolas, ambulâncias, veículos para transporte escolar, veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais, dentre outros.

“A frota é uma ferramenta de trabalho e temos que manter ela sempre novinha e bem conservada. São 30 veículos novos para todas as áreas - saúde, educação, agricultura, meio ambiente, Defesa Civil -, enfim, são itens importantíssimos que vão ajudar a melhorar os serviços para a população”, disse Seba.

Além das autoridades já citadas, participaram do evento também o presidente da Câmara Daniel David (MDB), acompanhado de demais vereadores e também parte do secretariado municipal. A ideia central do encontro era agradecer as pessoas que participaram efetivamente da conquista, em especial ao deputado Carlão Pignatari, responsável pela intermediação pela maioria dos novos veículos.