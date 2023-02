A empresa Pavloc Locação e Construção Civil, de Bady Bassit, será a responsável pela obra que receberá um investimento de R$ 269 mil

publicado em 17/02/2023

Após o processo de licitação a obra segue agora para os últimos detalhes do convênio para logo depois ser expedida a ordem de serviço (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Administração, publicou ontem o extrato do contrato com a empresa Pavloc Locação e Construção Civil Eireli, de Bady Bassit, para o recapeamento de toda a extensão da rua Goiás. A obra contará com recursos destinados pelo deputado federal Fausto Pinato (PP).

A via, que fica na região central de Votuporanga, tem recebido solicitações frequentes de melhorias. Sua recuperação integral foi orçada em pouco mais de R$ 300 mil, mas durante a licitação o custo caiu para R$ 269,9 mil.

“Temos agora o recape da rua Goiás, que é um investimento de R$ 300 mil conquistados junto ao deputado federal Fausto Pinato (PP), que já está em licitação, e vai pegar toda a extensão da rua Goiás. O pessoal que reside ali ou que trabalha ali, que tem o seu comércio vai ter logo o recape nesse trecho. Essa obra faz parte do programa Asfalto Novo, que é o maior programa de recapeamento da história de nossa cidade”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB) ao anunciar a obra.

Após o processo de licitação a obra segue agora para os últimos detalhes do convênio junto ao Governo Federal para logo depois ser expedida a ordem de serviço.

Recapeamento

O programa “Asfalto Novo” segue na zona Norte e vai recapear 100% das ruas do bairro Colinas. Até o momento, mais de 300 quarteirões foram recuperados em diversas regiões da cidade.