A programação carnavalesca desenvolvida pela Administração Municipal contará com apresentações de artistas reconhecidos nacionalmente

publicado em 03/02/2023

A cantora de axé music Jana Lima é uma das atrações que agitará o Carnaval Votu Show nos dias 18 a 21 de fevereiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Votuporanga anunciou as atrações que comandarão o “Carnaval Votu Show 2023”, nos dias 18 a 21 de fevereiro, no Parque da Cultura. Depois de muito suspense, a programação carnavalesca contará com apresentações de artistas reconhecidos nacionalmente e também músicos locais.

Foram confirmadas as atrações Homem de Lata, grupo musical de Catanduva, Batuque do Bem, a cantora de axé music Jana Lima e a Banda Capitão Mustache. Dos artistas locais estarão presentes a Banda Genius, o Dj John, Dj Ju Balbi, Markinho Sema, Nossa Teoria e Darcio Henrique.

De acordo com o divulgado, o evento foi inteiramente pensado pela Administração Municipal para que seja um Carnaval para a família. Acontecerá desfile de bloquinhos, matinês no domingo e na terça-feira, a partir das 17h. Também está programado para ser realizado um concurso de fantasias.