Jorge Seba pediu um pouco mais de paciência, pois em cerca de seis meses a cidade inteira deve ser beneficiada com asfalto novo

publicado em 11/02/2023

O prefeito Jorge Seba pediu um pouco mais de paciência à população para solucionar o problema de buracos pela cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) reconheceu nesta semana, em entrevista à Cidade FM, que a cidade está esburacada, mas pediu um pouco mais de paciência à população. As constantes chuvas têm castigado a malha viária da cidade que, já desgastada após um longo período sem recapeamentos, têm apresentado cada vez mais problemas, no entanto, a solução está a caminho, garante o chefe do Executivo Municipal.

Segundo Seba, a falta de manutenção do asfalto nos últimos sete anos deixou as ruas mais suscetíveis às crateras hoje vistas pelos quatro cantos de Votuporanga. Isso faz com que a operação tapa buraco, que segue em andamento, não apresente o efeito esperado.

“Neste começo de ano foi difícil ver um dia que não choveu e com isso aparecem também os buracos, isso não é um privilégio de Votuporanga, acontece em todas as cidades. Nossa malha viária, no entanto, ficou muito tempo sem cuidados e agora estamos assumindo isso, nossas equipes estão nas ruas, são quatro equipes fazendo tapa buraco, mas a gente tapa 100 buracos em um dia e no outro tem mais 50. Mesmo assim estamos trabalhando para vencer essa luta”, disse o prefeito.

Quando o prefeito diz, contudo, que a solução está à caminho, ele se refere às novas fases do programa “Asfalto Novo”, que devem ser iniciadas nos próximos dias, além, é claro, da atual etapa que já está em andamento. Nesta semana, aliás, foi aberta mais uma licitação para o recapeamento de dezenas de quarteirões, que contará com um investimento de mais de R$ 10 milhões.

“Quando assumimos dois anos atrás nós mapiamos cerca de 1 mil quarteirões que tinham de ser recapeados. Cheguei no Carlão (Pignatari) e pedi ajuda. Ele me conseguiu recursos para atacar cerca de 90% desse problema, o restante eu financiei, ou seja, o nosso programa que é o maior projeto de recapeamento da história de Votuporanga, vai contemplar 1 mil quarteirões e nenhuma cidade do nosso porte chegou nem perto de fazer isso. Já recapeamos cerca de 300 quarteirões e temos muito ainda a fazer. Até julho ou agosto nós vamos ter máquinas trabalhando nos demais 700 quarteirões que faltam, de forma que vamos zerar a malha viária para que nas próximas chuvas tenhamos muito menos buracos”, completou.