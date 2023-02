A partir de agora condutores que estão com o vencimento da CNH previsto para 1º de janeiro de 2023 em diante precisam seguir o cronograma habitual

publicado em 16/02/2023

O plantão serve, principalmente, aos motoristas votuporanguenses que não conseguem realizar o serviço durante a semana (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O posto do Poupatempo de Votuporanga trabalhará dobrado nesta semana. Às vésperas do maior evento festivo do país, no sábado (18), será realizado mais um mutirão de renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para quem está com o documento atrasado.

O plantão serve, principalmente, aos motoristas votuporanguenses que não conseguem realizar o serviço pelo meio on-line ou durante o período comercial na semana. Ainda de acordo com o Detran, no dia 25 de fevereiro, uma nova edição deve ocorrer, também em todas as unidades do programa, com foco no atendimento de quem possui documento com prazo de regularização até 28 de fevereiro.

A partir de agora condutores que estão com o vencimento da CNH previsto para 1º de janeiro de 2023 em diante precisam seguir o cronograma habitual, conforme consta em cada documento. Ou seja, quem tem a habilitação válida até fevereiro deste ano deve renovar em no máximo 30 dias após seu vencimento. O mesmo pode ser feito nos 30 dias que antecedem a validade impressa na carteira de motorista.

Além disso, motoristas que tiveram o documento vencido em junho de 2022, cujo prazo de renovação havia sido estendido por meio da Deliberação 243 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), de 09/11/21, também precisam atualizar a CNH até o final de fevereiro. De acordo com o cronograma, o prazo máximo para regularização das CNHs vencidas entre junho e dezembro de 2022 vai até 31/08/2023.