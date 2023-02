Todos os trabalhadores da prefeitura da cidade retomarão seu expediente ainda nesta quarta-feira (22)

publicado em 22/02/2023

No Paço Municipal de Votuporanga, a Central de Atendimento atenderá das 13h às 15h (Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga e demais órgãos vinculados a ela retomarão suas atividades nesta quarta-feira (22). O combinado e despachado em decreto é que os trabalhadores voltem aos seus postos às 13h depois do Carnaval.No Paço Municipal de Votuporanga, a Central de Atendimento atenderá das 13h às 15h.Já os atendimentos de urgência e emergência do Mini-Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental. Se mantiveram durante o período de festa.