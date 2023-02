Empresa iniciou nos últimos dias a instalação de esquadrias e vidros no prédio que irá abrigar, em breve, diversas secretarias

publicado em 15/02/2023

O prefeito Jorge Seba e o secretário de Obras, Salvador Castrequini, acompanhados de técnicos da empresa, visitaram as obras (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

As obras do novo Paço Municipal de Votuporanga, depois de mais de seis anos de lentidão, entram agora em sua fase final. A empresa responsável pelos trabalhos, a Construtora Alpha Vitória Ltda, de Fernandópolis, iniciou nos últimos dias a instalação de esquadrias e vidros no prédio que irá abrigar, em breve, diversas secretarias municipais.

De acordo com a Prefeitura, foi iniciada agora a fase de instalação de esquadrias e vidros e segue também com trabalhos na parte elétrica, instalação de postes e estacionamento. Nesta etapa, estão sendo executados a cobertura e fechamento do prédio, instalações elétricas, hidráulicas, piso e banheiros em todos os pavimentos e instalação dos três elevadores.

O primeiro pavimento será completamente executado para que algumas secretarias municipais iniciem os trabalhos no prédio ao final desta etapa de obra, que já está com cerca de 70% executada. Paralelo a isso, a Prefeitura também segue com a aquisição da climatização do primeiro pavimento em fase final.

Cerca de R$ 8,3 milhões são investidos nesta fase, recursos próprios que a Prefeitura já havia adquirido por meio de financiamento. O prefeito Jorge Seba (PSDB) e o secretário de Obras, Salvador Castrequini, acompanhados de técnicos da empresa, visitaram as obras e acompanharam o andamento dos trabalhos.

“Ao final desta etapa, cerca de 70% estarão devidamente concluídos do total da obra. Desta forma, com o primeiro pavimento liberado, daremos o caráter de funcionalidade a este importante prédio”, afirmou o prefeito Jorge Seba.