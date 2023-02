Esquema de segurança foi montado visando afastar o risco de atos violentos; em ambas as cerimônias ocorrerá a eleição da Mesa Diretora

publicado em 01/02/2023

Cadeiras do Senado e da Câmara dos Deputados serão ocupadas por novos representantes do povo a partir de amanhã (Foto: Agência Senado)

Da redação

Os 27 senadores e os 513 deputados federais eleitos no último pleito, em outubro do ano passado, serão empossados hoje, exatamente um mês depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subir a rampa do Palácio do Planalto e discursar na Praça dos Três Poderes. Dentre os parlamentares que serão empossados estão dois representantes da região: Fausto Pinato (PP), de Fernandópolis, e Luiz Carlos Motta (PL), de Rio Preto.

Um esquema especial de segurança foi montado em Brasília para a posse dos eleitos. A intenção é afastar o risco de atos violentos como os que aconteceram no último dia 8. Grades já foram instaladas em frente ao Congresso Nacional, enquanto a parte interna contará com mais detectores de metais e restrições de acesso, somente para profissionais credenciados, assessores e familiares.

Na Câmara, a posse está marcada para as 10h. Já às 16h30, deve ocorrer a sessão para eleger a Mesa Diretora. As candidaturas podem ser formalizadas até uma hora antes. O atual presidente, Arthur Lira, do PP, é o franco favorito e deve ter o apoio tanto de partidos governistas, como o PT, quanto da oposição, como o PL. Chico Alencar, do PSOL, também pretende concorrer.

Já no Senado, a sessão de posse está marcada para as 15h e, em seguida, haverá a eleição da Mesa. O atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD), tem o apoio do PDT, PT, Rede e MDB. Já Rogério Marinho, do PL, tem o apoio do PP e do Republicanos. O senador Eduardo Girão, do Podemos, também será candidato.