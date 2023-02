Réptil, de cerca de 1,5 metro, atravessou a rua tranquilamente até chegar à área de lazer recém-construída no bairro

publicado em 16/02/2023

As imagens foram publicadas nas redes sociais e assustaram os demais moradores, já que muitas crianças brincam naquele espaço diariamente (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Clique e veja o vídeo. Um morador do jardim Belo Horizonte, mais conhecido como bairro Pacaembu, flagrou na quarta-feira (15) uma cobra, provavelmente da espécie Jiboia, de aproximadamente 1,5 metro de comprimento, na “Areninha” esportiva do residencial. As imagens foram publicadas nas redes sociais e assustaram os demais moradores, já que muitas crianças brincam naquele espaço diariamente.

A “Areninha”, que é composta de um campo de futebol society e uma quadra de basquete 3x3, foi inaugurada no final do ano passado e está localizada ao lado de uma área de preservação ambiental, onde inclusive passa um córrego.