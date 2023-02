Ao todo, 5.382 jovens estudantes foram recebidos em suas instituições de ensino espalhadas pelos quatro cantos da cidade

publicado em 03/02/2023

Fernanda Cipriano

Os alunos das nove escolas da rede estadual de ensino de Votuporanga voltaram ontem para mais uma etapa de suas vidas escolares. Ao todo, 5.382 jovens estudantes foram recebidos em suas instituições de ensino espalhadas pelos quatro cantos da cidade, segundo dados da Diretoria Regional de Ensino.

O ano de 2023, segundo o dirigente regional de ensino, José Aparecido Duran Netto, será de grandes desafios para a educação votuporanguense, isso por conta da busca ativa pelos alunos que deixaram a escola no período de pandemia.

“Exigirá de todas as escolas ações pedagógicas, com atividades inovadoras, visto que a pandemia acelerou o processo de evolução tecnológica na área da educação. As escolas trabalharão no ano de 2023 a melhor maneira de atender ao aluno no seu ritmo e dificuldade individual, pois, a ideia é aprimorar o desenvolvimento de cada um. Estamos com as expectativas muito altas”, disse ele.

Segundo os números, na escola E. E. Dr. Jose Manoel Lobo, a que tem mais concentração de alunos, por exemplo, 416 estudantes são do ensino fundamental e os outros 438 do ensino médio. Na escola Sarah Arnoldi Barbosa voltaram para as salas 491 estudantes do ensino fundamental.

Já a escola Cicero Barbosa Lima Junior, a segunda maior de Votuporanga, recebeu na volta às aulas 816 alunos, sendo 346 deles do fundamental e os outros 470 do ensino médio.

Os 563 estudantes da zona Sul voltaram para a escola Esmeralda Sanches da Rocha, 389 iniciaram ou dão sequência na vida escolar no fundamental e os outros 174 no ensino médio. Na Uzenir Coelho Zeitune, ao todo 693 foram à escola, sendo 463 no fundamental e 230 no ensino médio.

Pela zona Norte, os alunos da escola Enny Tereza Longo Fracaro também voltaram. São 580 alunos no total, sendo que 293 deles foram para o fundamental e os outros 287 para o médio. No Juraci Lima Lupo, também na zona Norte, 543 alunos foram às aulas 384 pelo fundamental e 159 no médio.