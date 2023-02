O animal passou por procedimentos médicos e precisa agora fazer a retirada dos pinos para colocar uma nova prótese na pata atacada

publicado em 01/02/2023

A família voltou a fazer uma nova rifa para realizar a última parte do tratamento do cachorro, que ficará em R$ 800 (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma família de Votuporanga iniciou uma nova rifa para custear a fase final do tratamento para um cachorrinho que foi atacado por um Pitbull na cidade. O animal irá fazer a retirada de pinos e colocar uma nova prótese na pata que foi mordida, ainda hoje.

De acordo com Franciele Santos, tutora do animal, essa etapa da cirurgia no cachorro, que atende pelo nome de Zaiam, ficará em R$ 800, valor que a família não tem para custear e tem trabalhado dobrado para tentar pagar esse tratamento ao animal.

O caso aconteceu inicialmente em novembro de 2022, quando Zaiam aos cinco meses de vida, foi atacado pelo Pitbull, que vivia na mesma casa, mas de forma separada. Ele conseguiu escapar do local que se mantinha fechado e causou diversos ferimentos no cão menor.

“Iremos fazer a rifa, como na última vez, com os números e irei colocar uma cesta de café da manhã. Amanhã [hoje] ele interna para radiografar e fazer a cirurgia necessária para colocar o implante. A pata dele está quebrada e ele está com pinos”, disse Franciele.