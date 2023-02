Serão cinco contemplados que poderão se “livrar” das contas de energia por um ano inteiro; promoção acontece por meio do Instagram

publicado em 14/02/2023

A campanha escolherá cinco pessoas para pagar a fatura durante um ano inteiro, a promoção acontece por meio do Instagram (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A Neoenergia Elektro, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica de Votuporanga e também da região, iniciou uma nova promoção aos consumidores que pagam a fatura de energia em dia, a “Neonergia paga a sua conta”. A campanha escolherá cinco pessoas para pagar a fatura durante um ano inteiro. A promoção acontece por meio do Instagram.

De acordo com a empresa serão R$ 500 em créditos mensais, em um ano, para os consumidores adimplentes residenciais e rurais. Para participar, os interessados devem seguir a página da Neoenergia no Instagram (@neoenergia_oficial), curtir a postagem sobre a promoção e marcar dois amigos nos comentários.

Mensalmente, os comentários válidos serão divulgados em uma lista oficial, junto com um número da sorte para conferirem o sorteio. Não serão computados perfis de celebridades/influenciadores com conta verificada e repetição de perfis, além de parentes próximos de funcionários da empresa.

Os sorteios serão realizados pela Loteria Federal, da Caixa. O valor da premiação individual pode chegar a R$ 6 mil, considerando o período de um ano da bonificação. O primeiro sorteio ocorre no dia 4 de março.

Os resultados serão anunciados no site da Neoenergia, o contato com o sorteado será realizado por meio de mensagem via Instagram, onde receberá as informações sobre o procedimento para o recebimento do prêmio, disponibilizado no canal exclusivo de atendimento.

Quem pode participar

A promoção é exclusiva para clientes pessoa física, titular de unidade consumidora ativa e da classe residencial das distribuidoras do grupo Neoenergia. Pessoas físicas que, embora não figurem como titulares de unidade consumidora, também poderão ser contempladas, desde que comprovem que moram no endereço indicado.

A participação de pessoas jurídicas não será permitida em nenhuma hipótese, ainda que o perfil de sua titularidade seja ligado à imagem de uma pessoa física. Para participar é necessário que o cidadão possua CPF válido e esteja em dia com o pagamento de suas faturas de energia elétrica.

